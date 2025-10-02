Правительство Испании: Прибыль компаний не должна быть запятнана кровью палестинцев

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — правительство Испании объявило о своем намерении начать расследование в отношении компаний, которые рекламируют или продают товары и услуги израильского происхождения в стране.

Это решение было принято после принятия правительственного указа на прошлой неделе. Министерство по делам потребителей Испании заявило в своем заявлении, что этот указ является частью более широкого комплекса мер, который также включает запрет на поставку оружия Израилю. Эти меры разработаны с целью остановить то, что премьер-министр Испании Педро Санчес назвал "геноцидом в Газе".

Пабло Бустиндуй, министр по делам потребителей Испании, ранее заявлял, что его ведомство использует "все необходимые ресурсы", чтобы гарантировать, что ни одна компания в Испании не получает прибыли от израильской оккупации.

Среди этих мер Генеральное управление по делам потребителей было уполномочено проводить расследования в отношении компаний, которые извлекают выгоду из коммерческой деятельности на оккупированных территориях. Это действие соответствует рекомендации Франчески Альбанезе, специального докладчика ООН, которая затронула эту тему в своем докладе в июле 2025 года под названием "Отчеты о прибылях и убытках, запятнанные кровью палестинского народа".

Бустиндуй подчеркнул: «Мы гарантируем, что финансовые счета ни одной компании в Испании не будут запятнаны кровью палестинского народа», и добавил, что компании должны прекратить любую деятельность, связанную с израильской оккупацией, будь то прямую или косвенную.

Организация Объединенных Наций также опубликовала в прошлую пятницу новое обновление базы данных компаний, работающих в израильских поселениях на оккупированном Западном берегу. В этом списке указаны 158 компаний из 11 стран, деятельность которых вызывает опасения в отношении прав человека.

Из этих компаний 138 являются израильскими и 20 — иностранными. Испания с четырьмя компаниями, работающими в сфере инфраструктуры, считается второй не израильской страной в этом списке после Соединенных Штатов (шесть компаний).

Испания является одним из жестких критиков нападений израильского режима на Сектор Газа в Европе; нападений, которые на данный момент привели к гибели более 66 тысяч мучеников.