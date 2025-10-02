Начало реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и Россией

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — Министерство иностранных дел России объявило в четверг, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, который был подписан 27 декабря 1403 года по иранскому календарю (январь 2025 года) президентом России Владимиром Путиным и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом в Москве, официально вступил в силу с сегодняшнего дня, 10 Мехра 1404 года по иранскому календарю (2 октября 2025 года).

Согласно заявлению МИД России, «этот Договор является важной вехой в истории двусторонних отношений России и Ирана и поднимает уровень отношений между двумя странами на новый этап всеобъемлющего стратегического партнерства. Этот документ определяет ключевые направления долгосрочного сотрудничества во всех приоритетных областях».

На основе этого Договора, две страны будут укреплять свое сотрудничество на международной арене и осуществлять тесную координацию в рамках многосторонних организаций в целях формирования многополярного мирового порядка. Также предусмотрены совместные усилия по укреплению региональной стабильности и безопасности и противодействию общим вызовам и угрозам.

В заключение заявления говорится: «Это соглашение демонстрирует стратегический выбор высшего политического руководства двух стран в пользу углубления дружественных и добрососедских отношений, что отвечает коренным интересам народов Ирана и России».