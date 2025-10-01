Протесты молодежи в Марокко переросли в беспорядки с требованием реформ

В Марокко акции протеста молодежи, выступающей за улучшение систем здравоохранения, образования и за борьбу с коррупцией, на четвертый день переросли в уличные беспорядки и столкновения с полицией.

Демонстрации, организованные анонимной группой "GenZ 212" ("поколение Z 212", рожденные между 1997 и 2012 годами. - Прим. "РГ"), прошли в городах Тизнит, Инезган, Айт-Амира, Ужда и Темара. Протестующие забрасывали полицейских камнями, поджигали магазины и автомобили.

В Айт-Амире, расположенном в 560 км к югу от столицы страны Рабата, демонстранты повредили и перевернули несколько машин правоохранительных органов, а также подожгли здание банка.

Марокканская ассоциация по правам человека (AMDH) сообщила, что 37 молодых людей находятся под подпиской о невыезде в ожидании результатов расследования. Правительственная коалиция выразила готовность к диалогу с молодежью, одновременно похвалив "сбалансированную реакцию" силовых структур.

В схожем контексте в конце сентября 2025 года президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил правительство после многодневных протестов в Антананариву. В начале сентября бунты представителей поколения Z привели к смене правительства в Непале.