Владимир Зеленский лишился рассудка, решив продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте, пишет турецкое издание dikGAZETE.

"Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам", — говорится в материале.

Как отмечает издание, очевидно, что доходы с продажи оружия не пойдут на нужды украинской армии, а будут присвоены Зеленским и его окружением.

"Зеленский и его окружение прокладывают путь к торговле оружием", — подчеркивается в материале.

В прошлую субботу Владимир Зеленский заявил, что Украина достигла договоренностей с несколькими странами Африки по отправке им излишков оружия, произведенного для ВСУ, при этом доходы от экспорта будут направлены на закупку тех видов вооружения, которых украинским войскам не хватает.

О каких конкретно странах Африки идет речь, он не уточнил. По словам Зеленского, помимо Африки, Киев намерен экспортировать оружие в Европу, США и страны Ближнего Востока. Он заявил, что доходы от экспорта пойдут на закупку того оружия, которое у ВСУ в дефиците.

Депутат Верховной рады Галина Янченко ранее заявляла о возможном обвале украинского оборонно-промышленного комплекса из-за низкого внутреннего спроса, при этом предотвратить упадок, по ее мнению, возможно благодаря дозированному экспорту вооружений.