В США призвали «закрыть двери» в НАТО для новых участников

Американские аналитики призвали администрацию президента США Дональда Трампа начать переговоры о прекращении политики открытых дверей НАТО, чтобы предотвратить расширение альянса. Об этом говорится в материале, опубликованном 30 сентября журналом Foreign Affairs.

«Несмотря на то что Соединенные Штаты являются одним из 32 членов НАТО, они покрывают 16% годового бюджета НАТО и берут на себя большую часть оперативного и логистического бремени по обеспечению безопасности Европы. Между тем ЕС уже давно использует тарифные и нетарифные барьеры для ограничения доступа к сельскохозяйственной и промышленной продукции США», — говорится в материале.

Аналитики призывают оставить НАТО в Европе и Северной Атлантике. США необходимо начать переговоры с европейскими союзниками о закрытии альянса для новых стран и требовать от Европы больше ответственности за собственную оборону. Также следует значительно сократить американский военный контингент в странах НАТО.

В будущем США должны сосредоточиться на укреплении внутренней безопасности и заниматься развитием трансатлантических связей при помощи технологического и экономического сотрудничества.