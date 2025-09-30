Хегсет: новой миссией Пентагона будет исключительно ведение боевых действий

Министерство обороны США под новым названием — министерство войны — сосредоточится на задачах, касающихся подготовки к ведению военных действий. Об этом 30 сентября заявил глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с высокопоставленными американскими военачальниками на базе морской пехоты Квантико, штат Вирджиния.

В своей речи, посвященной переименованию американского военного ведомства, Хегсет заявил об окончании эпохи министерства обороны США.

«Единственной миссией обновленного министерства войны будет война, борьба, подготовка к войне и к победе», — отметил министр.

Хегсет заявил, что армия США под руководством глупых и безрассудных политиков сосредоточилась на неправильных задачах, однако новое руководство ведомства планирует изменить ситуацию. Министр заявил, что из высшего руководства армии и флота будут уволены десятки высокопоставленных офицеров.

В пятницу, 26 сентября, глава Пентагона экстренно собрал сотни американских генералов и адмиралов со всего мира на совещание, посвященное переименованию военного ведомства. Ранее, 5 сентября, президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании Пентагона в «министерство войны».

Согласно указу, глава Пентагона будет официально именоваться «министром войны». Однако по американскому законодательству указ Трампа вступит в силу только после того, как его утвердит конгресс.