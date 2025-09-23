Число эвакуированных из-за тайфуна в Китае превысило миллион

. Более 1 миллиона 44 тысяч человек эвакуированы в провинции Гуандун на юге Китая в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса Власти провинции во вторник сообщили о введении наивысшего уровня экстренного реагирования из-за надвигающегося "Рагаса", школы, производство и общественный транспорт приостановили работу. В городе Шэньчжэнь проводится эвакуация 400 тысяч человек, проживающих в наиболее опасных районах.

"По данным департамента управления чрезвычайными ситуациями провинции Гуандун, по состоянию на 23 сентября 1 миллион 44 тысячи 215 человек были заранее эвакуированы по всей провинции

Ранее посольство РФ в КНР призвало россиян, планирующих поездку в страну, пересмотреть свои маршруты и отложить посещение опасных районов в связи с надвигающимся супертайфуном "Рагаса".

Ожидается, что "Рагаса" 24-25 сентября ударит по острову Хайнань, провинции Гуандун, Гуанси-Чжуанскому автономному району и по специальным административным районам Гонконгу и Макао, а также затронет провинцию Юньнань. Синоптики прогнозируют ураган, проливные дожди и масштабные наводнения.