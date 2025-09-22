Почти 80 человек погибли в результате атаки беспилотника на мечеть в Судане

По меньшей мере 78 человек погибли в результате атаки беспилотника на мечеть в городе Эль-Фашер в регионе Дарфур в Судане, сообщает Би-би-си со ссылкой на собственный источник.

Ответственность за нападение, произошедшее во время пятничной утренней молитвы, возложили на военизированную группировку "Силы быстрого реагирования" (RSF), хотя она официальных комментариев на этот счет пока не давала.

По словам источника, 78 человек погибли, еще около 20 получили ранения, а работы по извлечению тел из-под завалов разрушенной мечети в западной части города продолжаются.

Эль-Фашер, последний оплот суданской армии в Дарфуре, где проживают более 300 тысяч мирных жителей, находится в осаде RSF более года. На этой неделе группировка возобновила наступление, включая ожесточенные атаки на лагерь для перемещенных лиц Абу-Шук недалеко от города.