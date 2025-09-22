Россия: Мы сбили 114 украинских беспилотников

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на информационное агентство «Анатолия», Министерство обороны России заявило: «Украинская армия нанесла беспилотный удар по территории России; 114 украинских беспилотников были сбиты ночью российскими системами ПВО в различных регионах».

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области России, сообщил в Telegram, что в результате атаки беспилотников в городе Белгород два человека получили ранения.

Роман Синяговский, губернатор Краснодарского края, также заявил, что некоторые здания в регионе были повреждены в результате атаки беспилотников.

Сергей Аксёнов, глава Крыма, заявил вчера, что в результате атаки беспилотников украинской армии на Крым три человека погибли и еще 16 получили ранения.