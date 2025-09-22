  1. Home
22 сентября 2025 - 23:25
Россия: Мы сбили 114 украинских беспилотников

Министерство обороны России заявило, что все 114 украинских беспилотников, направленных против страны, были сбиты российскими системами ПВО.

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на информационное агентство «Анатолия», Министерство обороны России заявило: «Украинская армия нанесла беспилотный удар по территории России; 114 украинских беспилотников были сбиты ночью российскими системами ПВО в различных регионах».

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области России, сообщил в Telegram, что в результате атаки беспилотников в городе Белгород два человека получили ранения.

Роман Синяговский, губернатор Краснодарского края, также заявил, что некоторые здания в регионе были повреждены в результате атаки беспилотников.

Сергей Аксёнов, глава Крыма, заявил вчера, что в результате атаки беспилотников украинской армии на Крым три человека погибли и еще 16 получили ранения.

