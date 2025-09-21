Иран проявил честность, но Запад по-прежнему находится в плену политических иллюзий

ВСНБ Ирана в своем заявлении отмечает, что сотрудничество с Агентством будет приостановлено в связи с необдуманными действиями трех европейских стран по иранской ядерной проблеме, несмотря на сотрудничество Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и планы по ее решению.

Высший совет национальной безопасности также заметил, что Министерству иностранных дел Исламской Республики Иран поручено продолжить консультации в рамках решений МАГАТЭ для защиты национальных интересов страны.

На заседании ВСНБ Ирана под председательством президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана было подчеркнуто, что политика Ирана в нынешних условиях будет заключаться в максимально возможном сотрудничестве для установления мира и стабильности в регионе.

Иран намерен разработать новый протокол сотрудничества с МАГАТЭ, более соответствующий новым условиям и недавним агрессивным нападениям на мирные ядерные объекты. Иран настаивает на том, что Агентство должно избегать участия в политических играх Запада и действовать исключительно на основе своих технических и гарантийных обязательств.

Сотрудничество между Организацией атомной энергии Ирана и МАГАТЭ также должно осуществляться в рамках законов, утвержденных Исламским меджлисом, и с учетом интересов национальной безопасности страны. Иран также требует прекращения незаконных действий евротройки по восстановлению санкций Совета Безопасности, которые он считает не имеющими юридического обоснования. Иран настаивает на том, чтобы оставшаяся возможность была использована для достижения справедливого и сбалансированного соглашения, а европейские стороны воздерживались от влияния экстремистских сил.