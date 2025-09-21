Афганистан призвал США избегать повторения "прошлых неудачных подходов"

Власти Афганистана, комментируя слова президента США Дональда Трампа по поводу авиабазы Баграм, призвали Вашингтон избегать повторения "прошлых неудачных подходов" и проявить рациональность. Соответствующее заявление разместил в X заместитель официального представителя афганского правительства Хамдулла Фитрат.

"В ходе всех двусторонних переговоров до сведения Соединенных Штатов неизменно доводилось, что для Исламского Эмирата независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение. Следует напомнить, что в соответствии с заключенным в Дохе соглашением (о выводе США и их союзниками всех войск с афганской территории - прим. ТАСС) Соединенные Штаты обязались "не применять и не угрожать применением силы [по вопросам, касающимся] территориальной целостности или политической независимости Афганистана, а также не вмешиваться в его внутренние дела". Необходимо, чтобы они оставались привержены своим обязательствам. Вновь подчеркиваем, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует придерживаться политики, основанной на реализме и рациональности", - отмечается в тексте. "Исламский Эмират Афганистан стремится к построению конструктивных отношений со всеми государствами на основе общих интересов", - подчеркивается в заявлении.

18 сентября Трамп сообщил, что Вашингтон предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм. 19 сентября он объявил, что американские власти обсуждают с представителями Афганистана вопросы, касающиеся этого объекта. 21 сентября американский лидер в соцсети Truth Social написал, что Афганистан ждут последствия, если власти этой страны не согласятся вернуть США контроль над базой.