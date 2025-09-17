Обращение Лидера Исламской революции к чемпионам сборной Ирана по вольной борьбе

По поводу победы сборной Ирана по вольной борьбе на чемпионате мира 2025 года Лидер Исламской революции аятолла Хаменеи в своем обращении высоко оценил выдающиеся заслуги иранских богатырей.

Текст послания Лидера Исламской революции выглядит следующим образом:

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!

Благодарю команду чемпионов мира по борьбе за их выдающиеся усилия и достойное восхищения поведение. Сочетание силы и духовности создаёт высокие ценности. Молодцы!

Сейед Али Хаменеи

16 сентября 2025 г.

Сборная Исламской Республики Иран по вольной борьбе стала чемпионом мира по борьбе спустя 12 лет, завоевав шестой титул для Ирана в истории этих соревнований.