Страх Израиля перед совершением антисионистских операций со стороны Иордании

13 декабря 2025 - 19:35
Еврейская газета указала на страх и ужас сионистского режима перед возможностью совершения антисионистских операций со стороны иорданских границ.

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на «Араби 21», газета «Едиот Ахронот» сообщила, что армия сионистского режима развернула свои силы на пограничной полосе с Иорданией и вновь активировала военные базы, которые не использовались с момента подписания мирного соглашения с Иорданией в 1994 году.

Согласно этому отчету, беспрецедентная готовность армии сионистского режима в отношении Иордании вызвана страхом перед проведением антисионистских операций со стороны границ этой страны.

«Едиот Ахронот» добавила, что сионистский режим постепенно эвакуировал 46 своих военных баз вдоль иорданских границ с момента подписания мирного соглашения с Иорданией, но после проведения операции «Наводнение Аль-Аксы» он сформировал группу под названием «Красная команда» для изучения вероятности проведения антисионистских операций с других фронтов и пришел к выводу, что восточные границы могут быть одним из таких фронтов.

