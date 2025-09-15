Саммит ОИС в Дохе: от осуждения и лозунгов к практическим шагам против Израиля

в воскресенье и понедельник (15 и 16 сентября 2025 года) все внимание приковано к Дохе, столице Катара, где пройдет экстренный саммит глав арабских и исламских государств для коллективного ответа на недавнюю агрессию сионистского режима против Катара.

Этот экстренный саммит проводится в свете крайне сложной региональной и международной обстановки и после недавней агрессии израильского режима против Катара, которая считается важным поворотным моментом не только в вопросах, связанных с палестинской проблемой, но и в политических событиях во всем регионе.

В этой связи катарские эксперты и медиа-эксперты подчеркивают, что агрессия израильского режима против Катара возродила арабские националистические настроения и изменила приоритеты региона.

Единство арабских и исламских позиций

Ахмад Аль-Румайхи, генеральный директор Катарского информационного агентства, заявил в этой связи, что международный правовой путь является оптимальным и необходимым вариантом для противодействия постоянным нарушениям (законов) со стороны (сионистских) оккупантов, и прежде всего – задокументированным преступлениям, совершённым премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Международные суды, во главе с Международным судом ООН, разработали многочисленные процедуры, подтверждающие масштабы этих преступлений.

Аль-Румайхи добавил: «Волна осуждения жестокой агрессии израильского режима против Катара набирает всё большую силу на международном уровне, и это не случайно, а скорее в результате осознания миром масштабов нарушений (законов) правительством израильского режима».

Возрождение националистических настроений

Джабер аль-Харами, главный редактор катарской газеты «Аш-Шарк», также заявил, что вероломная агрессия израильского режима против Катара беспрецедентным образом возродила арабские националистические настроения и укрепила веру всех в то, что целью является не отдельная страна, а весь регион. Аль-Харами подчеркнул, что израильский режим не признает никаких «красных линий» и не придерживается никаких соглашений или договоров, а вместо этого проводит агрессивную политику, не считаясь ни с какими моральными соображениями.

По мнению главного редактора катарской газеты «Аш-Шарк», посредством этой агрессии израильский режим пытается навязать новые требования и условия, основанные на так называемом плане «Великий Израиль», который ставит арабские страны перед экзистенциальным выбором, поэтому саммит в Дохе должен перейти от слов к делу.

В этой связи юрист-международник Нассер Аль-Адхба также подчеркнул: «Настало время не довольствоваться осуждениями и лозунгами, а перейти к практическим шагам и эффективным решениям на местах».

Аль-Адхба заявил, что недавнее нападение Израиля на Катар является явным нарушением Венской конвенции 1968 года, которая устанавливает правовые рамки защиты дипломатов и международных посредников. На протяжении всей истории посланники пользовались абсолютным иммунитетом, и сегодня это право закреплено в международном праве.

Юрист-международник добавил: «Соответственно, ответ должен быть не только юридическим, но и основанным на широких коалициях с незападными мировыми державами, такими как Китай, Россия и страны БРИКС. Кроме того, он должен мобилизовать мировое общественное мнение для разоблачения нарушений сионистского режима».