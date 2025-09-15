Северная Корея: Ядерное оружие – гарантия безопасности против США

Миссия Северной Кореи при ООН в ответ на заявление США о незаконности ядерного оружия Северной Кореи, заявила: «Ядерное оружие – неизбежный выбор и гарантия нашей безопасности против ядерной угрозы США».

В заявлении миссии Северной Кореи при ООН говорится: «Мы решительно осуждаем усилия США по разоружению Пхеньяна, считая их провокационным актом и вмешательством во внутренние дела страны, и выражаем серьёзную обеспокоенность по поводу негативных последствий этого».

В заявлении также говорится: «В то время как Вашингтон назвал обладание Северной Кореей ядерным оружием незаконным, именно Соединённые Штаты подрывают международную систему ядерного нераспространения, чрезмерно накапливая это оружие».

В продолжение заявлении также упоминается противодействие Северной Кореи любым попыткам изменить её нынешний статус в плане ядерного оружия, и говорится: «Конституция Северной Кореи закрепляет её позицию в отношении обладания ядерным оружием, и эта позиция необратима».