Более 110 террористов «Аш-Шабааб» убиты и ранены в Сомали

По сообщению Сомалийского национального информационного агентства со ссылкой на информационное агентство Abna, армия Сомали продолжает собирать тела террористов «Аш-Шабааб» вокруг города Силдира в регионе Галгадуд после ожесточенных столкновений.

По данным агентства, террористы попытались совершить внезапное нападение на город, но столкнулись с жестким отпором правительственных войск.

Ахмед Муаллим Фики, министр обороны Сомали, подтвердил местным СМИ, что в этом бою было убито более 60 террористов «Аш-Шабааб» и более 50 других были ранены.

Армия также захватила нескольких пленных вместе с их оружием и военной техникой.