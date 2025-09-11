ХАМАС: Преступление сионистского режима в Катаре — это объявление войны арабским странам

По сообщению информационного агентства Mehr со ссылкой на «Аль-Джазиру», «Фаузи Бархум», один из лидеров движения ХАМАС, на пресс-конференции, подчеркнув провал операции по покушению в Дохе, сказал: «Мы скорбим по группе наших героических молодых людей, которые пали мучениками в результате чудовищного сионистского нападения на Катар».

Он продолжил: «Наш гордый народ и их храброе сопротивление создают эпосы стойкости и самопожертвования перед лицом варварской сионистской агрессии. Преступление сионистского режима в Дохе — это не только нападение на Катар, но и объявление войны арабским странам. Нападение сионистов на Доху требует немедленных действий со стороны арабских стран».

Подчеркнув, что сионистский режим угрожает региональной и международной безопасности, Бархум заявил: «Кровь лидеров ХАМАС не более драгоценна, чем кровь детей Газы, Кудса, Западного берега и Палестины. Угрозы убийства не помешают движению ХАМАС и его лидерам защищать права палестинского народа. Угрозы убийства лидеров ХАМАС не смогут сломить его стойкость и сопротивление, а только укрепят его решимость».

Этот высокопоставленный член ХАМАС отметил: «Неудачное покушение на делегацию ХАМАС в Дохе показывает попытку оккупантов создать ложное изображение победы. Покушение на делегацию ХАМАС в Дохе произошло, когда эта делегация обсуждала предложение о прекращении огня. Это преступление было направлено не на переговорную делегацию, а на весь переговорный процесс».

Он подчеркнул: «Попытка покушения на переговорную делегацию ХАМАС в Дохе произошла через день после встречи премьер-министра Катара и представления нового предложения. Недавнее чудовищное преступление сионистского режима доказывает, что Нетаньяху и его правительство несут полную ответственность за препятствование переговорам. Чудовищное преступление сионистского режима не изменит наши твердые позиции и наши ясные требования о прекращении агрессии».

Выразив полную солидарность с правительством, эмиром и народом Катара, Бархум сказал: «Мы ценим все позиции поддержки и противодействия недавней агрессии сионистского режима в Дохе. Мы призываем лидеров арабских и исламских стран решительно противостоять этой сионистской наглости. Правительство США, предоставляя постоянную защиту и поддержку Израилю против нашего народа, является полным партнером в этом преступлении».

Он также объявил: «Жена Халиля Аль-Хайи, лидера движения ХАМАС в Газе и главы переговорной делегации, а также его невестка и внуки были ранены в результате нападения Израиля на Доху».