Десятки мирных жителей убиты в результате кровавого нападения на востоке Демократической Республики Конго

По сообщению международного информационного агентства Ahl al-Bayt (AS) - ABNA, по меньшей мере 60 мирных жителей были убиты в результате смертельного нападения боевиков, принадлежащих к группе «Объединенные демократические силы» (ADF), связанной с ИГИЛ, на деревню «Натвио» в провинции «Северное Киву» на востоке Демократической Республики Конго.

По словам полковника Аллана Кивива, административного чиновника в районе Лобиро, резня произошла сразу после похорон местных жителей, и число жертв может возрасти.

Один из выживших рассказал Associated Press, что около 10 нападавших, вооруженных мачете и тесаками, заставили людей собраться в одном месте, а затем напали на них. Он сказал, что потерял сознание среди криков жертв и выжил.

Второе нападение

В отдельном инциденте гражданские активисты сообщили о гибели по меньшей мере 18 человек в результате еще одного нападения той же группы в районе Бени в Северном Киву.

Клод Мусафули, местный правозащитник, заявил, что тела жертв были перевезены в город Оча, и многие из них имеют следы расчленения от острых ударов. Он призвал людей прийти и опознать своих родственников.

Рост насилия, несмотря на совместные операции

Группа «Объединенные демократические силы» действует на границе Конго и Уганды и присягнула на верность ИГИЛ в 2019 году. Несмотря на совместные операции армий двух стран, группа продолжает убивать мирных жителей.

В июле прошлого года группа провела два крупных нападения в провинции Итури: одно на церковь в городе Команда, в результате чего погибло 34 человека, и другое в районе Ирумо, в результате которого погибло 66 человек.

Вакуум безопасности и эксплуатация вооруженными группами

Восток Конго страдает от многочисленных конфликтов, включая битву правительственной армии с повстанческим движением «М23», которое поддерживается Руандой. Эта ситуация привела к выводу правительственных сил из некоторых приграничных деревень и созданию вакуума безопасности.

Фолкер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека в Женеве, предупредил, что группа ADF использовала этот вакуум, чтобы расширить масштабы своих нападений.