Кения выступила на стороне Эфиопии в конфликте с Египтом из-за ГЭС на Ниле

Президент Кении Уильям Руто заявил, что возведенная в Эфиопии на Ниле гидроэлектростанция "Возрождение" выступает "смелым подтверждением способности Африки самостоятельно вершить свою судьбу". Комментарий главы республики последовал на фоне сохраняющейся напряженности между Аддис-Абебой и Каиром из-за строительства плотины, функционирование которой, по мнению Египта, угрожает справедливому распределению водных ресурсов в странах ниже по течению реки.

Руто, проводящий многовекторную внешнюю политику, назвал объект символом самообеспеченности и прогресса континента. При этом он указал на важность поддержания "добросовестного диалога" Эфиопии с Египтом, странами БРИКС.

"Для Кении это предоставляет огромные перспективы. Мы готовы подписать с Эфиопией соглашение о закупке электричества", - указал лидер восточноафриканского государства. По его словам, подобное сотрудничество обеспечит энергией местную промышленность, а также способствует созданию рабочих мест.

Строительство ГЭС "Возрождение" на Голубом Ниле, правом притоке реки, стартовало еще в 2011 году. Реализация проекта была встречена критикой со стороны расположенных ниже по течению Египта и Судана, подозревающих Эфиопию в намерении использовать станцию в качестве рычага давления в политических вопросах. В частности, речь может идти о попытках Аддис-Абебы получить доступ к Аденскому заливу через Сомалиленд, автономную республику Сомали, против независимости которой выступает Каир.