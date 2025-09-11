Напряжение растет. Возможен ли военный конфликт Израиля с Турцией и как он может отразиться на россиянах

Напряженность на Ближнем Востоке вышла на новый уровень: после Ирана и ударов по территории Катара, а также новой атаки на Газу в фокусе потенциального конфликта оказались Израиль и Турция. Анкара, выступающая с жесткой критикой Тель-Авива и открыто поддерживающая Газу, всё чаще воспринимается как следующий логический противник. Главный вопрос — насколько реальна вероятность перехода от конфронтации к прямому военному столкновению между двумя региональными державами? Наши коллеги cпросили мнения экспертов.

Главная причина давнего противостояния Турции и Израиля — это их непримиримые разногласия по палестинскому вопросу, в частности по сектору Газа. Сейчас эта напряженность достигла нового пика из-за израильских авиаударов по Катару и активных военных действий в Газе, что заставляет всерьез обсуждать возможность прямого столкновения.

«В ряде аналитических материалов, включая доклад правительственного комитета Израиля, Турция обозначена в качестве потенциального стратегического соперника, чьи действия якобы направлены на восстановление османского влияния, — рассказал политолог, заместитель директора АНО „Центр развития законодательства“ Дмитрий Матюшенков По словам эксперта, фактические действия Турции свидетельствуют о стратегической сдержанности Анкары. Например, отсутствие прямой реакции на израильские удары по Катару, где функционирует турецкая военная база, демонстрирует стремление избежать открытой эскалации.

«Мы стоим вместе с Катаром перед лицом этой подлой атаки, направленной против его суверенитета и безопасности, — заявили в турецком МИДе агентству „Анадолу“. — Мы вновь повторяем наш призыв к международному сообществу оказать давление для прекращения продолжающейся агрессии Израиля против Палестины и в регионе».

По мнению Дмитрия Матюшенкова, важным сдерживающим фактором выступает также членство Турции в НАТО.

«Это делает прямое военное противостояние с Израилем — союзником альянса — политически невыгодным, — заявляет эксперт. Экономист и политолог Василий Колташов видит в действиях Турции сложный стратегический расчет. По его мнению, Анкара сознательно балансирует на грани конфликта, извлекая из этого максимальную выгоду.

«Я думаю, что сейчас конфликт возможен, а война нет. Турция не может пойти на разрыв с Соединенными Штатами и в то же самое время пойти на настоящий разрыв с Израилем, потому что это будет означать сложности с Азербайджаном, а сейчас только что вот на наших глазах выстраивается против России азербайджанско-армянская коалиция», — считает экономист и политолог Василий Колташов.

По его мнению, вступать в войну с Израилем Турции невыгодно.

Так, Уфук Неджат Ташчы, доцент Университета Чанаккале, считает, что Анкара будет стремиться сохранить правовые рамки.

«Война между Израилем и Турцией может вспыхнуть, но инициатором будет не Турция. Это связано с принципиальной позицией Анкары действовать исключительно в правовом поле», — отмечает эксперт.