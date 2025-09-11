В 2026 году в России состоится Неделя культуры Ирана

Встреча министров культуры России и Ирана в Санкт-Петербурге завершилась достижением новых договорённостей. В числе достигнутых договорённостей – проведение в Российской Федерации в 2026 году «Недели культуры Ирана».

Министр культуры Ирана Сейед Аббас Салехи, находящийся с официальным визитом в Санкт-Петербурге по приглашению своей российской коллеги Ольги Любимовой, на встрече с ней упомянул о встрече президентов двух стран на полях саммита ШОС в Китае. Салехи отметил, что встреча президентов Ирана и России Масуда Пезешкиана и Владимира Путина стала одной из самых продолжительных двусторонних встреч высокопоставленных лиц на полях саммита ШОС, и расценил это как свидетельство внимания глав двух государств к развитию отношений.

В ходе встречи министр культуры Российской Федерации выразила удовлетворение участием своего иранского коллеги в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур и поблагодарила за успешное проведение мероприятий Недели российской культуры в Иране.

Далее Любимова, упомянув о выдвижении Казани в качестве культурной столицы исламского мира в 2026 году, обратилась с просьбой о поддержке данного события со стороны Исламской Республики Иран.

В ходе данной встречи было предложено провести Неделю культуры Ирана в России в 2026 году, на что стороны выразили обоюдное согласие.