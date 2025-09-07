  1. Home
В Красном море произошел обрыв интернет-кабелей

7 сентября 2025 - 23:20
В Красном море по неизвестной причине поздно вечером в субботу произошел обрыв подводных кабелей, проблемы с доступом в Сеть могут возникнуть на Ближнем Восток

Это повлияло на доступ к интернету в нескольких странах, включая Индию, Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает AFP.

Компания Microsoft заявила, что Ближний Восток может столкнуться с повышенной задержкой трафика из-за обрыва подводного кабеля в Красном море. В американской фирме не сразу сообщили подробности инцидента. Тем не менее в заявлении говорится, что интернет-трафик вне Ближнего Востока не был затронут.

Подводные телекоммуникационные кабели являются основой глобальной связи, обеспечивая 99 процентов мирового обмена данными. По данным международного комитета по защите кабелей, главной организации в этом секторе, во всем мире происходит в среднем от 150 до 200 поломок в год

Около 1,4 миллиона километров волоконно-оптических кабелей пересекают океаны, обеспечивая предоставление данных в любой точке мира для таких услуг, как торговля, финансовые транзакции, государственные услуги, цифровое здравоохранение и образование.

