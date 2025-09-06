  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

ХАМАС подчеркивает приверженность соглашению о прекращении огня и готовность к новым решениям

6 сентября 2025 - 23:20
News ID: 1724223
Source: ABNA
ХАМАС подчеркивает приверженность соглашению о прекращении огня и готовность к новым решениям

Движение ХАМАС подчеркнуло свою готовность к выполнению нового соглашения о прекращении огня в Газе.

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», движение ХАМАС в новом заявлении объявило, что по-прежнему привержено соглашению, объявленному с палестинскими группировками относительно плана посредников по прекращению огня 18 августа.

ХАМАС также подчеркнул, что движение приветствует любую идею или инициативу, которая приведет к установлению устойчивого прекращения огня и полному выводу оккупационных сил из сектора Газа, и готово к этому.

Движение, указывая на важность гуманитарных и политических аспектов кризиса в Газе, отметило, что безусловный доступ гуманитарной помощи, а также достижение реального обмена пленными через серьезные переговоры при посредничестве сторон, будут неотъемлемой частью любого будущего соглашения.

Your Comment

You are replying to: .
captcha