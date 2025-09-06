ХАМАС подчеркивает приверженность соглашению о прекращении огня и готовность к новым решениям

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на катарский телеканал «Аль-Джазира», движение ХАМАС в новом заявлении объявило, что по-прежнему привержено соглашению, объявленному с палестинскими группировками относительно плана посредников по прекращению огня 18 августа.

ХАМАС также подчеркнул, что движение приветствует любую идею или инициативу, которая приведет к установлению устойчивого прекращения огня и полному выводу оккупационных сил из сектора Газа, и готово к этому.

Движение, указывая на важность гуманитарных и политических аспектов кризиса в Газе, отметило, что безусловный доступ гуманитарной помощи, а также достижение реального обмена пленными через серьезные переговоры при посредничестве сторон, будут неотъемлемой частью любого будущего соглашения.