Россия зеркально ответит на безвизовый режим из для россиян в Китае

Россия зеркально ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян на срок до 30 дней, сообщил президент Владимир Путин. Об этом он рассказал на полях Восточного экономического форума на встрече с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

«Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать, <...> — это в целом такой очень добрый жест со стороны руководства Китайской Народной Республики. Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан. <...> Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, сделаем то же самое», — сказал он.

Безвизовый режим начнет действовать с 15 сентября в пробном формате в течение года, до 14 сентября 2026-го. МИД Китая уточнил, что мера касается владельцев российских паспортов, приезжающих в страну с туристическими, деловыми, экскурсионными целями, с визитом к близким, а также по обмену. Для поездки будет нужен только действующий загранпаспорт.

Путин добавил, что решение Пекина «носит нерядовой характер», «приведет к росту поездок в Китай российских граждан и будет способствовать развитию бизнеса и развитию деловых контактов и личных контактов».