Как Америка облачилась в новый образ колониализма?

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кайя Каллас призвала правительство США пересмотреть решение не выдавать визы палестинской дипломатической миссии.



Новые меры администрации Трампа не позволяют палестинцам получать американские визы для лечения, обучения в университете, посещения друзей или родственников, а также для деловых поездок. Это касается владельцев палестинских паспортов, выданных Организацией освобождения Палестины (ООП), но не распространяется на палестинцев с двойным гражданством и тех, кто ранее получал американские визы. Ранее США отказывали палестинским официальным лицам в выдаче виз для участия в Генеральной Ассамблее ООН.



Как сообщает Pars Today со ссылкой на агентство Anadolu, Каллас объявила, что министры иностранных дел ЕС обратились к США с просьбой пересмотреть решение не выдавать визы палестинским официальным лицам в преддверии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



В этой связи портал THE NATION написал в своей статье: «В очередной раз самопровозглашённый лидер свободного мира продемонстрировал пределы своей приверженности свободе. Отказав в визах палестинским делегатам предстоящего саммита ООН, Вашингтон не только подорвал авторитет организации, но и обнажил никчемность своего собственного морального жеста. Трудно удержаться от того, чтобы не назвать этот вопрос истинным и не назвать его вопиющим лицемерием».



В материале говорится: «Что может больше напоминать колониальное высокомерие, чем решать судьбу коренного населения, не предоставляя ему места за столом переговоров? Веками империи действовали исходя из логики, согласно которой можно говорить от имени коренных народов, но не вместе с ними».



Автор считает, что такое исключение не только несправедливо; это, мягко говоря, издевательство над цивилизованным миром. «Это лишает нас возможности претендовать на беспристрастность и обнажает фундаментальную реальность: палестинский вопрос рассматривается не как юридический, а как помеха консолидации власти. Любой подобный манёвр разоблачает систему и показывает миру, что за громкой риторикой о мире и демократии кроется план захвата земель и этнических чисток». В заключение заметки подчёркивается, что мировую аудиторию больше нельзя легко склонить к тезисам, выдуманным в аналитических центрах и повторяемым с трибун. Моральное банкротство отказа народу в праве на представительство не может быть скрыто за завесой «соображений безопасности» или «дипломатических тонкостей». Это колониализм в новом обличье, и люди начинают пробуждаться. Они ответственны за это. Рано или поздно правосудие настигнет сообщников».