Студенческая забастовка на оккупированных территориях – глас молодого поколения против войны в Газе

13-й канал израильского телевидения сообщил: «Десятки учащихся перекрыли в воскресенье шоссе Аялон, ведущее на север, в районе перекрёстка Роках в Тель-Авиве, требуя от сионистских властей подписать соглашение о прекращении войны в Газе и освобождении израильских заложников».

Как сообщает Pars Today, студенты подожгли свои парты на улице и заявили, что забастовка будет продолжаться до окончания войны и освобождения израильских заключённых. Они закроют школы и не позволят начать учебный год.

Протестующие студенты заявили: «Мы не готовы начинать учебный год в ситуации, когда правительство Нетаньяху безразлично к жизни заложников (пленников) в Газе и даже препятствует продолжению переговоров по достижению соглашения с ХАМАСом». Они отметили, что правительство Нетаньяху не берет на себя никаких обязательств перед своими военнослужащими, и это усилило недоверие израильтян к политической системе.

По мере распространения волны протестов семьи израильских пленников также объявили, что в ближайшие часы проведут демонстрацию перед местом проведения заседания кабинета министров в районе Кария в Тель-Авиве и потребуют включения предложенного соглашения в повестку дня.

Они заявили: «Кабинет министров развязал бессмысленную и бесконечную войну, приведшую к многочисленным жертвам среди солдат, вопреки воле израильтян, которые настаивают на прекращении войны и возвращении заложников».

Они также призвали других израильтян выйти на улицы, чтобы выразить протест против политики Нетаньяху и заявить о своей позиции.