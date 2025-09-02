Какова тактика сопротивления, направленная на нанесение ущерба сионистской армии в Газе?

Хани ад-Дали подчеркнул, что силы сопротивления в Газе способны предотвратить продвижение сионистского режима через засады и туннели.

аналитик по вопросам сопротивления пояснил, что тактика сопротивления направлена ​​на нанесение ущерба сионистской армии в Газе, и засады, устроенные палестинским сопротивлением в последние несколько дней, подтверждают, что сионистским оккупантам будет непросто войти в город Газа.

Ад-Дали, подчеркнув, что сионистские оккупанты не смогли войти в район Зейтун, где на окраине города Газа идут бои, отметил: «Сеть туннелей в этом районе станет мощной силой в руках сопротивления, позволяющей ему устраивать новые засады».

Аналитик по вопросам сопротивления также подчеркнул, что палестинское сопротивление может нанести оккупантам тяжёлый урон, заявив: «Сопротивление опирается на чёткую структуру и иерархию, которые позволили ему продолжать борьбу, несмотря на мученическую смерть его высших лидеров».

Отметив, что сионистский режим продвигает свой план агрессии и оккупации Южного Ливана и в то же время с большой тревогой смотрит на угрозы со стороны Йемена, Ад-Дали заявил: «Перед Йеменом открываются возможности, которые подрывают теории сионистского режима о национальной безопасности».

Между тем, Фирас Яги, другой военный аналитик, также заявил: «Израильская армия сбита с толку тактикой сопротивления, которая включает в себя изощрённые засады, использование наземных мин и ближний бой. Несмотря на широкое применение авиаударов для сокращения прямых боевых действий, израильская армия вынуждена направлять дополнительные силы для поддержки передовой».

Военный эксперт отметил, что развитие событий на местах, вопреки заявлениям сионистских властей, которые подчеркивали быстрое завершение войны, свидетельствует о серьёзных изменениях в стратегии сопротивления; сопротивление не ослабло в своей силе даже несмотря на постоянное давление.