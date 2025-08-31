Размышления имама Хаменеи | Враги становятся исламофобами из-за успехов ислама/Ислам предотвращает глобализм

В этой статье Parstoday рассматривается позиция имама Хаменеи, лидера Исламской революции, относительно причины исламофобии и её целей.

Каково мнение имама Хаменеи о причине исламофобии и её целях?

На встрече с официальными лицами режима и послами исламских стран аятолла Хаменеи, лидер Исламской революции, сказал: "Вопрос действительно следует рассмотреть: в чём причина эскалации борьбы внутри Палестины? В тенденции к исламу». С тех пор, как среди палестинских бойцов возникла исламская тенденция, и с тех пор эта тенденция растёт с каждым днём вплоть до сегодняшнего дня, прогресс в палестинской борьбе был достигнут именно таким образом. Таким образом, фактором успеха является ислам, и враг это понял, поэтому, как вы видите, они выступают против ислама в мире. Конечно, этот антиисламизм никуда не денется".

Ислам может остановить посягательства сегодняшней репрессивной материальной цивилизации.

Лидер Исламской революции также добавил на встрече с официальными лицами режима и послами исламских стран: «После создания Исламской Республики враги ислама и враги человеческого общества задумали бороться с тем, что является источником этого движения и имеет опору в важной части мира. Что это было? Это ислам. Сегодня они борются против ислама; почему? Потому что ислам — источник роста обществ, источник человеческого движения, источник появления талантов и источник возникновения общей и одновременно духовной и материальной цивилизации; потому что ислам может предотвратить посягательства сегодняшней репрессивной материальной цивилизации; поэтому они борются с исламом. Сегодня конец этой вражде в руках Америки и сионизма. Они выступают против него, потому что ислам препятствует их желаниям, противостоит высокомерию; поэтому, по сути, они выступают против ислама.

Они боятся истинного ислама, они боятся чистого ислама.

В этой связи имам Хаменеи сказал на восьмой церемонии выпуска курсантов офицерских академий армии Исламской Республики Иран: «Сегодня одна из основных и важных задач, которую используют известные мировые арт-компании, — это отпугнуть людей от ислама. Почему? Если бы ислам не угрожал интересам глобалистов, такой реакции не было бы». Тот факт, что во имя ислама и Исламского государства создаются, организуются, вооружаются, поддерживаются и убиваются группы, и что из-за них страны становятся небезопасными, свидетельствует о влиянии послания ислама. Они боятся истинного ислама, они боятся чистого ислама.

Каков долг мусульман перед лицом исламофобии?

Тем временем, Лидер Исламской революции отметил на встрече с участниками Международного конкурса Священного Корана: «Сегодня вы видите, как западный мир, колониальный аппарат тратят деньги и строят планы на исламофобию. Они сжигают Коран, оскорбляют благословенное имя Пророка, рисуют карикатуры, пишут книги и разжигают этническую рознь против мусульман в крупных европейских столицах. Что это значит? Это означает исламофобию. Так в чём же долг мусульман в данном случае? Мусульмане должны вернуться к основам своей собственной власти; мусульмане должны день ото дня укреплять в себе факторы власти и способности. Один из важнейших факторов власти — это единство и согласие».