Гнев Каира на Тель-Авив: тайна промедления Нетаньяху с объявлением прекращения огня в Газе

По сообщению информационного агентства ABNA, со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения, египетские официальные лица заявили своим израильским коллегам, что ХАМАС проявил большую гибкость в своем последнем ответе на предложение о прекращении огня, но кабинет Нетаньяху до сих пор не дал никакого четкого ответа по этому поводу.

Эти официальные лица добавили, что поведение Нетаньяху неприемлемо. Есть возможность достичь прекращения огня и освободить как минимум 10 израильских заложников, но Тель-Авив просто игнорирует этот вопрос.

Вчера египетская делегация прибыла на оккупированные территории для обсуждения этого вопроса. Катар также указал пальцем на израильский режим, заявив, что Тель-Авив не хочет отвечать на предложение о прекращении огня.

Посредники заявили, что Тель-Авив, вероятно, затягивает этот процесс, чтобы Трамп мог посетить оккупированные территории в сентябре и объявить о соглашении там, чтобы снова получить новое достижение для себя.