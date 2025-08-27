Индия осудила убийство палестинских журналистов сионистами

По сообщению информационного агентства ABNA со ссылкой на новостной канал «Russia Today», Рандхир Джайсвал, представитель Министерства иностранных дел Индии, осудил действия сионистского режима по убийству палестинских журналистов во время нападения на больницу Насер в секторе Газа.

В результате атак сионистского режима на больницу в Газе в понедельник по меньшей мере 15 человек, включая 6 журналистов, погибли.

Государственный медиа-офис Палестины в Газе объявил, что с гибелью этих четырех журналистов, число погибших журналистов в Газе достигло 246 человек.

В субботу Государственный медиа-офис Палестины в Газе также выпустил заявление, в котором сообщил, что «Халед Мохаммад аль-Мадхун», который работал фотожурналистом на Палестинском телевидении, погиб в результате атаки сионистов.

Убийство журналистов и работников СМИ с начала геноцидной войны сионистского режима против сектора Газа является частью систематических преступлений сионистского режима против гражданских групп, с целью сокрытия фактов и предотвращения разоблачения преступлений этого режима в мире.

По словам палестинских властей, «Хоссам аль-Масри», один из журналистов, погибших в этих атаках, был оператором Reuters. Марьям Абу Дака также работала на Associated Press.