Австралия выслала посла Ирана под надуманными предлогами

Как сообщает агентство ABNA, во вторник, 26 августа (4 сентября по иранскому календарю), Австралия в рамках враждебного акта против Ирана заявила в своем заявлении, что она выслала посла Ирана из страны и приостановила деятельность австралийского посольства в Тегеране в связи с ролью Тегерана в двух антисемитских нападениях в городах Сидней и Мельбурн.

Энтони Альбанезе, премьер-министр Австралии, который вместе с министром иностранных дел, министром внутренних дел и главой разведки страны присутствовал на пресс-конференции в австралийском парламенте, также заявил под этим предлогом, что его страна намерена включить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических групп.

Премьер-министр Австралии, объявив о закрытии посольства своей страны в Иране, сказал, что все австралийские дипломаты, находившиеся в Тегеране, в настоящее время находятся в третьей стране.