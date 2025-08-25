Лавров: Запад стремится завести переговоры о прекращении войны в тупик

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Аль-Нашра», министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в стремлении сорвать переговоры, ведущие к прекращению войны на Украине.

Он добавил, что западные страны ищут предлоги, чтобы завести переговоры в тупик.

Осудив «упрямую позицию президента Украины Владимира Зеленского, который выдвигает условия и требует немедленной встречи любой ценой» со своим российским коллегой Владимиром Путиным, он сказал: «Все, что они делают, это ищут предлоги, чтобы завести переговоры в тупик».

Лавров пояснил: «Украинские власти пытаются сорвать процесс, который был создан президентами России и США Путиным и Трампом и принес очень хорошие результаты. Мы надеемся, что эти усилия будут нейтрализованы».

Министр иностранных дел России также заявил, что планов встречи Зеленского и Путина нет.