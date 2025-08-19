Израиль намерен отправить срочную помощь Южному Судану

Как сообщает Международное информационное агентство Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, израильский режим объявил о намерении отправить новую помощь в Южный Судан, страну, которую некоторые СМИ назвали одним из возможных мест для принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа.

Министерство иностранных дел израильского режима в заявлении, опубликованном армейским радио этого режима, сообщило: «Израиль окажет срочную гуманитарную помощь Южному Судану в связи со вспышкой холеры с сентября 2024 года».

Официальные СМИ этого режима также сообщили, что Израиль принял решение отправить срочную гуманитарную помощь, включая медицинское оборудование, устройства для очистки воды и продуктовые наборы, в Южный Судан под руководством министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара.

Этот шаг предпринят в то время, как израильский режим с 2 марта прошлого года закрыл все пограничные переходы, ведущие в Газу, и препятствует поступлению любой гуманитарной помощи; что привело к голоду в этом регионе, в то время как грузовики с помощью остаются скопившимися на границах, и только небольшое количество помощи было допущено, что не удовлетворяет даже минимальные потребности палестинцев.

Неделю назад некоторые сообщения международных СМИ раскрыли, что правительство Южного Судана первоначально согласилось на просьбу израильского режима принять палестинцев из Газы на своей территории; соглашение, которое было бы заключено в обмен на израильские инвестиции. Однако правительство Южного Судана немедленно опровергло это утверждение и заявило, что такого соглашения в принципе не существует.

В этом контексте, Шарон Хаскель, заместитель министра иностранных дел израильского режима, на прошлой неделе посетила Джубу и встретилась с Сальвой Киром, президентом Южного Судана. Также Монти Самая Комба, министр иностранных дел Южного Судана, 29 июля прошлого года посетил Иерусалим и встретился с Гидеоном Сааром. Во время этой поездки он также посетил израильские поселения на севере оккупированного Западного берега.

С другой стороны, атаки и блокада израильского режима с 7 октября 2023 года привели к мученической смерти 61 944 палестинцев и ранению 155 886 человек - в основном женщин и детей. Также более 9 000 человек пропали без вести, сотни тысяч стали беженцами, а голод унес жизни 258 человек, включая 110 детей.

Южный Судан, который отделился от Судана в 2011 году, по-прежнему страдает от нестабильности. Гражданская война в этой стране между 2013 и 2018 годами между сторонниками Сальвы Кира, президента Южного Судана, и его соперника Риека Машара, привела к гибели около 400 000 человек и перемещению 4 миллионов.