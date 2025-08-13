Израиль на пороге оккупации Газы; Трамп: помните 7 октября, ХАМАС не должен остаться

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: По сообщению Тасним новости со ссылкой на информационное агентство "Euronews", президент США Дональд Трамп в понедельник сказал, что не верит в готовность ХАМАС освободить заложников в нынешних условиях. Хотя он прямо не выразил поддержку плану премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по полной оккупации Газы, его позиция, по-видимому, совпала с доводами Нетаньяху о необходимости усиления военного давления на ХАМАС.

В то же время некоторые командиры армии Израиля выступают против этого плана, опасаясь, что масштабная военная операция в секторе Газа может поставить под угрозу жизни израильских заложников.

В интервью изданию «Axios» Дональд Трамп сказал, что освобождение заложников всегда было «чрезвычайно трудным», поскольку, по его словам, ХАМАС «в нынешних условиях не позволит их освободить».

Хотя план Израиля по оккупации Газы, особенно с учётом нынешнего гуманитарного кризиса в этом регионе, вызвал резкую международную реакцию, Дональд Трамп решил не вмешиваться и позволить Израилю действовать по собственному усмотрению.

Трамп отметил, что Израиль сам должен принять решение о том, каким будет следующий шаг и следует ли позволить ХАМАС остаться в секторе Газа. Однако, по его мнению, «ХАМАС не должен там оставаться».

Президент США сказал: «Хочу сказать одно: помните 7 октября, помните 7 октября».

Трамп также сообщил, что в воскресенье у него состоялся «хороший разговор» с Биньямином Нетаньяху.

Канцелярия премьер-министра Израиля объявила, что лидеры США и Израиля в ходе этого телефонного разговора обсудили «планы Израиля по установлению контроля над последними позициями ХАМАС в Газе с целью завершить войну путем освобождения заложников и разгрома ХАМАС».

Нетаньяху в воскресенье сказал, что поручил армии Израиля подготовить план «полного контроля» над городом Газа.

По словам израильских чиновников, процесс планирования и эвакуации палестинских мирных жителей из города Газа может занять несколько недель, что даст возможность достичь соглашения о прекращении огня и освобождении заложников до начала операции.