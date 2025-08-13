«Маршрут Трампа» и будущее региона: что сделает Иран против влияния США

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Соглашение между Арменией и Азербайджанской Pеспубликой, заключенное при посредничестве США, открыло коридор «Маршрут Трампа» для соединения Азербайджана с Нахичеванью и Европой через территорию Армении. Но что означает это соглашение для влияния Запада и места Ирана на Кавказе?

По сообщению Тасним новости со ссылкой на сайт «Ecoiran», Дональд Трамп недавно выступил посредником в сделке между двумя давними конкурентами на Южном Кавказе. Хотя детали поддерживаемого Белым домом соглашения между Арменией и Азербайджаном пока не были опубликованы, однако с точки зрения многих наблюдателей не только имеет экономический и транзитный аспекты, но и считается путем для усиления влияния США в регионе.

Одним из важнейших пунктов этого соглашения является создание так называемого «Зангезурского» коридора, или, как гласит соглашение, «маршрута Трампа ради международного мира и процветания (TRIPP)», который будет находиться в распоряжении США в течение 99 лет. Этот маршрут соединяет Азербайджан через территорию Армении с Нахичеванской автономной областью и далее с Турцией и Европой.

Иран должен играть активную и конструктивную роль в Азербайджано-армянском соглашении

Джавид Гурбан оглы, бывший дипломат и эксперт по международным вопросам подчеркнул: «Одной из основных причин конфликта является вопрос о переходе между территорией Азербайджана и Нахичеванской Автономной Pеспубликой, который ранее проходил через Иран. Азербайджан стремится создать независимый коммуникационный путь, и этот вопрос играет ключевую роль в переговорах».

«В течение последних 30 лет Армения обладала превосходством, а Азербайджан оказался в слабой позиции, но после недавней войны ситуация вполне изменилась.», — Он продолжил.

Бывший дипломат также указал на роль Pоссии, которая ранее была главным игроком в регионе, но из-за её увлечённости войной на Украине её роль снизилась, и на сцену вышли западные страны. Он продолжил: «В прошлом Pоссия была важным игроком наряду с Ираном в конфликтах между Азербайджаном и Арменией, но из-за своего участия в войне на Украине она перестала играть эффективную роль, и на сцену вышли западные страны, включая Соединённые Штаты.»

«Было бы лучше, если бы это соглашение было достигнуто при помощи соседних стран. Но сейчас Иран должен сыграть конструктивную и активную роль.», — Гурбан оглы считает.

Гурбан оглы считает, что и Азербайджан, и Армения готовы взаимодействовать и дать Ирану возможность играть роль.

Бывший дипломат заявил: «Заявление МИД и заявления министра иностранных дел показывают, что Иран осведомлён о переговорном процессе и не имеет серьёзных возражений против установления этого мира».

«Если цель состоит в том, чтобы влиять на НАТО и расширять границы США в регионе, Pоссия должна быть более обеспокоена, чем Иран. Pоссия, которая уже три с половиной года воюет с Украиной, должна быть осторожна с приближением Америки к региону.», — Он сказал.

В заключение Гурбан оглы также сказал: «Ирану следует войти в этот процесс с позитивным и конструктивным подходом и играть активную роль».