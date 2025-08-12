Призыв к разоружению Газы в предложенном Турцией плане по прекращению огня в Газе

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Еврейские СМИ сегодня утром опубликовали детали турецкого предложенного плана по прекращению огня и обмене пленными в секторе Газа.

По сообщению Тасним новости, израильская газета «Едиот ахронот» сообщила, что через несколько дней после объявления о решении кабинета полно оккупировать Газу и акцент премьер-министра израильского режима на том, что Тель-Авив не хочет достижения поэтапного и косвенного соглашения и стремится достичь всеобъемлющего и полного соглашения, прибыла делегация ХАМАСа в Египет для рассмотрения нового предложения по достижению всеобъемлющего соглашения.

В другой части этого сообщения говорится, что новый предложенный Турцией план призывает ХАМАС согласиться на новый план отступления израильской армии из сектора Газа и вручить управление этим районом Саудовской Аравии и США, пока достичь постоянного решения вопроса о разоружении.

Однако предложенный план также включает требование Израиля, которое ХАМАС неоднократно отвергал. Согласно этому пункту, ХАМАС должен приостановить деятельность своего военного крыла и сдать оружие, а взамен посредники, среди которых также есть Турция, гарантируют выполнение всех остальных пунктов соглашения до разработки и подписания постоянного соглашения о прекращении огня.

Телеканал 12 сионистского режима совсем по-иному говорит об этом предложении и на своем сайте объявил, что Египет сделал предложение о полном разоружении ХАМАСа согласно запрошенному Израилем пункту и в своем предложении попросил приостановку использования ХАМАСом оружия.

Телеканал 12 дальше подчеркивает, что пока полностью не ясно, что значит приостановка оружия, которое есть у ХАМАСа, однако Махмуд Аббас, также известен как Абу Мазен, предложил хранить оружие, которое есть в Газе, в складах под наблюдением сил палестинской национальной администрации. Это впервые, когда Египет делает такое предложение.