Воздушное превосходство, лазерный перехват и гонка вооружений; какова будет следующая война между Ираном и Израилем?

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: После 12-дневной войны Тегеран пытается восстановить свой ракетный арсенал и системы ПВО. С другой стороны, Израиль нанес огромные расходы на оборону для перехвата иранских ракет. При этом каковы масштабы текущей гонки вооружений между Ираном и Израилем?

По сообщению Тасним новости со ссылкой на сайт "Euro news", израильская газета Гаарец сообщила, что одним из важнейших достижений 12-дневной войны для Израиля стала ликвидация систем противовоздушной обороны Ирана, в результате чего Израиль добился примерного воздушного пространства на территории Ирана. Это превосходство дало возможность совершения точных нападений на иранскую программу баллистических ракет, в том числе инфраструктура по производству и ракетные пусковые установки.

Но в оборонном секторе картина была сложнее. Хотя Израилю удалось перехватить все иранские беспилотники, кроме одного, и уничтожить большую часть ракет, ряд иранских ракет обошли израильские системы ПВО, что привело к беспрецедентным жертвам и ущербу в стране.

Гонка вооружений

Несмотря на тяжелые удары Израиля на иранский ракетный арсенал, баллистические ракеты еще представляют собой главную ось иранского арсенала и считаются основной угрозой против Израиля.

«У Ирана всё ещё есть около тысячи баллистических ракет, способных поражать цели в Израиле», — заявил Тал Инбар, эксперт по ракетам и беспилотникам и старший научный сотрудник Коалиции по противоракетной обороне.

«Существует специальная бюрократическая структура для развития иранской ракетной программы, и иранцы не собираются отказываться от неё в ближайшее время», — заявил Фабиан Хинц, научный сотрудник британского аналитического центра Международного института стратегических исследований. «Фактически, за разработку, производство и, в конечном итоге, запуск ракет отвечают две параллельные организации в составе КСИP и армии Исламской Pеспублики Иран.»

По сообщению «France 24», в ходе 12-дневной войны несколько иранских ракет легко прошло через системы ПВО Израиля и США и причинило Тель-Авиву тяжелые и беспрецедентные ущербы.

Огромный расход на оборону Израиля

Гаарец сообщила, что данная война больше, чем физический ущерб, нанесла тяжелые расходы на ракетную оборону Израиля. По сообщениям западных СМИ, запас израильских ракет-перехватчиков «Хец» («Стрела») стремительно истощался всего через несколько дней после начала боевых действий. При этом каждая ракета-перехватчик «Стрела-3» стоит около трёх миллионов долларов, а каждая американская ракета-перехватчик «THAAD» — около 12 миллионов долларов.

По данным «CNN», в ходе 12-дневной войны для перехвата иранских ракет было выпущено около 150 ракет «THAAD», что составляет почти четверть всего арсенала США. Общая стоимость перехвата, произведенного Израилем и США во время войны, оценивается примерно в 5 миллиардов шекелей, что эквивалентно примерно 1,4 миллиарда долларов.

Но проблема не только финансовая. Эти системы намного сложные и передовые, и их производство и смена требуют много времени.

По данным Агентства по противоракетной обороне США, в 2025 году будет произведено всего 12 ракет THAAD, а к 2026 году их число увеличится до 37.

Даже в этом случае оборона — единственный логичный вариант, говорит г-н Инбар. «Необходимо сравнить стоимость обороны с затратами на её отсутствие», — сказал он. «Подумайте, что произойдёт, если каждая 500 ракета попадёт в цель. Представьте себе ущерб, который будет в 500 раз больше того, что мы видели в Институте Вейцмана или в Бет-Яме. Поэтому, хотя оборона и дорога, она экономически оправдана, даже если не брать в расчёт спасённые жизни.»

Перед 12-дневной войной с точки зрения потенциала производства Иран обладал превосходством. Согласно разведывательной оценке Вашингтона, в то время Тегеран почти произвел 50 ракет в месяц. Однако причиненные ущербы иранской инфраструктуре производства и выпуска ракет в ходе израильских нападений, затрудняет возвращение к такому темпу.

Точность иранских ракет

По словам г-на Хинца, ключевой вопрос заключается в том, как Иран сейчас работает над совершенствованием своих ракетных возможностей. «Несмотря на недостатки, выявленные во время атак на Израиль в октябре 2024 года, продолжит ли он концентрироваться на повышении точности или перейдет к более широкому производству, пусть даже и с меньшей точностью?»

Во время ракетного удара 2024 года иранские ракеты продемонстрировали сомнительную точность. Издалека казалось, что десятки ракет нанесли значительный ущерб израильской базе ВВС в Наватиме, но последующие спутниковые снимки показали, что ущерб был весьма ограниченным несмотря на то, что более 30 баллистических ракет попали в базу или вокруг неё.

Китайские и российские Системы ПВО

Начальник генштаба иранских ВС Исламской Pеспублики Иран Абдолрахим Мусави на прошлой неделе сказал: «Противовоздушная оборона на линии фронта обороны неба страны доказала, что при любом уровне угрозы противостоит врагам иранского народа.»

Согласно опубликованным Ираном снимкам, эти системы сбили не менее восьми израильских беспилотников в ходе 12-дневной войны.

Однако этот успех считается незначительным достижением на фоне сотен самолётов ВВС Израиля, которые беспрепятственно летали над Ираном, примерно в 1500 километрах от Израиля.

Тегеран утверждает, что сменил все уничтоженные в ходе 12-дневной войны системы ПВО. Газета Гаарец сообщила, что при нападении Израиля в ближайшем будущем, возможно, вновь без особых проблем достигнет значительного воздушного превосходства.

По данным Гаарец, в настоящее время Иран заинтересован в приобретении систем ПВО HQ-9B, китайской версии С-300 и радаров JY-26.

Восстановление иранских ВВС

Военно-воздушные силы Ирана не сыграли роль в недавней войне.

В ноябре 2023 года агентство «Reuters» сообщило, что Тегеран подписал с Москвой контракт на закупку более 20 истребителей Су-35. Однако, сообщается, что Pоссия задержала их поставку.

Также согласно сообщениям, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе недавнего визита в Китай вступил в переговоры с официальными лицами этой страны для покупки около 40 истребителей J-10C.

Быстрый перехват на иранском небе

Несмотря на относительный успех Израиля в перехвате большей части иранских баллистических ракет, некоторые из них всё же достигли своих целей.

В любой будущей конфронтации Израилю потребуется оснаститься более быстрыми и эффективными системами перехвата, чтобы он мог «нацеливаться на иранские ракеты вдали от границ страны, желательно в момент их запуска», — заявил Джошуа Калиски, исследователь Израильского института исследований национальной безопасности.

В результате перехват на этом этапе требует обширной сети датчиков и систем слежения, способных поразить цель менее чем за пять минут.

Лазерный перехват

Одним из потенциальных путей к достижению способности перехвата ракет на этапе разгона является использование лазерное оружие. Лазерные лучи движутся со скоростью света и действует быстрее любой другой системы перехвата.

Согласно докладу, представленному Конгрессу США, для перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет необходим лазер мощностью не менее одного мегаватта.

Перехват ракет на первых этапах после запуска требует широкой сети датчиков и объединенных систем.

Гаарец сообщает, что, вероятно, в будущем возможно будет использование космических лазеров для перехвата ракет.