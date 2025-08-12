Видео | Фашистский израильский режим разбомбил очередную мечеть в Газе

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Армия фашистского еврейского режима совершила очередной акт вандализма в городе Хан-Юнис, расположенном на юге сектора Газа, разбомбив мечеть Альбани и засняв военную операцию против мечети и поделившись ею в социальных сетях. Как видно из видео, в результате атаки, мечеть была сильно разрушена. Следует отметить, что мечеть Альбани ранее уже была повреждена в ходе неоднократных израильских авиаударов.