ЕВРЕЙСКИЙ ФАШИЗМ
Видеорепортаж \ Новые кадры показывают масштаб разрушений, причинённых еврейскими фашистами в Газе
11 августа 2025 - 21:54
??????? ID: 1716198
Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Кадры, снятые международным корреспондентом The Guardian Лоренцо Тондо, показывают колоссальные масштабы разрушений, причинённых еврейскими преступниками в Газе непосредственно США. The Guardian также сообщила, что иорданский самолёт с гуманитарной помощью направлялся в Газу на фоне обостряющихся проблем с голодом и нищетой в регионе.
??? ???????????