ООН осудила убийство журналистов в Газе со стороны израильского режима

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Представитель ООН осудил убийство журналистов в Газе со стороны сионистского режима и призвал к проведению расследования по данному вопросу.

Стефан Дюжаррик в своем заявлении выразил соболезнования "Аль-Джазире" в связи с гибелью ее журналистов в Газе.

Он добавил, что Организация Объединённых Наций проводит расследование сегодняшних событий в Газе.

Представитель подчеркнул, что журналисты должны иметь возможность свободно выполнять свою профессиональную деятельность в Газе и любых других регионах, не подвергаясь преследованиям, запугиванию или угрозе целенаправленных нападений.

«Необходимо обеспечить журналистам свободный доступ во все районы сектора Газа и возможность независимого освещения ситуации на месте», - отмечается в документе.

Палестинские СМИ сообщили сегодня утром об атаке беспилотного летательного аппарата израильской армии на палатку журналистов, расположенную напротив главного входа в медицинский комплекс "Аш-Шифа" в городе Газа. В результате удара погибла группа журналистов, в том числе двое сотрудников телеканала "Аль-Джазира".