Семьи израильских заложников угрожают парализовать экономику Израиля

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Семьи израильских заложников, протестуя против политики правительства по освобождению пленников через соглашение с палестинским сопротивлением, угрожают парализовать экономику Израиля.

Оппозиция поддержала переговоры этих семей с главой профсоюза рабочих на оккупированных территориях о проведении всеобщей забастовки.

Эти действия являются частью эскалации давления на правительство с целью принудить его к более решительным действиям по возвращению заложников.