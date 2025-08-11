  1. Home
Семьи израильских заложников угрожают парализовать экономику Израиля

11 августа 2025 - 20:32
Source: IRNA
Семьи израильских заложников угрожают парализовать экономику Израиля

Оппозиция поддержала переговоры этих семей с главой профсоюза рабочих на оккупированных территориях о проведении всеобщей забастовки.

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Семьи израильских заложников, протестуя против политики правительства по освобождению пленников через соглашение с палестинским сопротивлением, угрожают парализовать экономику Израиля.

Оппозиция поддержала переговоры этих семей с главой профсоюза рабочих на оккупированных территориях о проведении всеобщей забастовки.

Эти действия являются частью эскалации давления на правительство с целью принудить его к более решительным действиям по возвращению заложников.

