Pеволюция в сельском хозяйстве и здравоохранении благодаря новым технологиям Китая

Международное Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им) – ABNA: Точная манипуляция ДНК организмов для повышения качества сельского хозяйства и лечения людей — мечта, которая наконец стала реальностью.

По сообщению Тасним новости со ссылкой на информационное агентство "Фарс", геном человека содержит около трёх миллиардов пар нуклеотидов — основных строительных элементов организмов — в каждой клетке. Хотя инструменты, такие как «CRISPR», позволяют редактировать отдельные гены и нуклеиновые кислоты у организмов для лечения болезней и устранения генетических аномалий, учёные обнаружили, что точные изменения более крупных участков ДНК (Дезоксирибонуклеиновая кислота), включающих тысячи или миллионы нуклеотидов, представляют собой значительную сложность.

Группа китайских учёных под руководством Гао Кайся, исследователя Академии наук Китая, преодолела многолетний вызов в области генной инженерии, создав инструмент, способный точно манипулировать и редактировать миллионы пар нуклеотидов ДНК — основных единиц, несущих код жизни.

Профессор Ин Хао, специалист по редактированию генов из Медицинского исследовательского института Университета Ухань, охарактеризовал это достижение как крайне важное. В интервью газете «South China Morning Post» (SCMP) он добавил, что этот прорыв создаёт основу для революционных изменений в биомедицине и сельском хозяйстве.

В ходе этого научного исследования учёные усовершенствовали десятилетний метод генетической модификации, сделав его значительно проще в использовании и гораздо эффективнее. Статья, опубликованная в престижном журнале «Cell», объясняет, как новые программируемые системы хромосомного инжиниринга (PCE) способны точно редактировать крупные участки ДНК, содержащие миллионы нуклеотидов, в сложных организмах, таких как растения.

Этот прорыв трансформирует исследования в таких областях, как выращивание сельскохозяйственных семян и синтетическая биология. Манипулируя структурным разнообразием геномов, становится возможным усиление и улучшение свойств сельскохозяйственных культур, а также облегчение лечения генетических заболеваний.

Эта технология ускоряет создание искусственных хромосом, которые находят широкое применение в синтетической биологии.

К преимуществам этого метода относятся высокая скорость, эффективность в 3,5 раза выше по сравнению с другими методами генетической модификации и отсутствие остаточных повреждений после завершения процедуры.