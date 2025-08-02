Восточная Азия | Азиатский трёхсторонний альянс: Китай, Индонезия и Сингапур поддерживают членство Палестины в ООН

Официальный представитель МИД Китая заявил, что осада Газы должна быть немедленно снята, и подчеркнул, что правительство Пекина твёрдо поддерживает право палестинского народа на создание независимого государства.

Как сообщает Pars Today, Го Цзякунь заявил на пресс-конференции в среду: «Китай глубоко обеспокоен гуманитарной катастрофой, с которой столкнулось население Газы». Говоря о беспрецедентном ухудшении гуманитарной ситуации в секторе Газа, он добавил:" «Решение о создании двух государств» — единственный реалистичный путь к решению палестинского вопроса, и Китай твёрдо поддерживает право палестинского народа на создание независимого государства".

Индонезия: Полноправное членство Палестины в ООН не должно быть оспорено

Заместитель министра иностранных дел Индонезии Арманата Насир заявил на пресс-конференции во вторник, что полноправное членство Палестины в ООН не должно быть оспорено.

Сингапур: Мы готовы признать государство Палестина

Представитель Сингапура в ООН Кевин Чеок заявил на встрече в ООН, что его страна готова признать государство Палестина, и главное, что такой шаг должен способствовать прогрессу на пути к миру и решению о двух государствах. Сингапур всегда поддерживал право палестинцев на собственную землю на основе решения о двух государствах в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. Мы твердо убеждены, что это единственно верный путь к достижению всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения этого затянувшегося конфликта.