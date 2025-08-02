Калибаф: Сионисты стремятся разделить исламские страны / Аяз Садек: Железный купол разрушен

В среду вечером, в рамках Шестой всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве (Швейцария), Мохаммад Бакер Калибаф встретился со спикером Национальной ассамблеи Пакистана Аязом Садиком.

Он высоко оценил позицию дружественной и братской страны Пакистана в отношении недавних агрессий сионистского режима и США, а также всестороннее сотрудничество с Ираном и заявил: «Военные действия сионистов осуществлялись при прямой поддержке США, но Исламская Республика дала им решительный и сокрушительный ответ».

Спикер Исламской консультативной ассамблеи, подчеркнув, что сионистский режим продолжит свою агрессию против исламских стран, добавил: «Они стремятся разделить исламские страны, поэтому мы должны решительно противостоять им».

Спикер пакистанского парламента также заявил на встрече: «Ответ Ирана на агрессию сионистского режима положил конец легенде о системе «Железный купол».

342/