Рост голода в Африке и Западной Азии, несмотря на глобальное снижение

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), в последнем докладе ООН «Положение в области продовольственной безопасности и питания в мире 2025» подчеркивается, что африканский континент по-прежнему имеет наибольшее число голодающих людей в мире.

В этом докладе, подготовленном пятью специализированными учреждениями ООН, говорится, что в 2024 году более 20 процентов населения Африки — что составляет около 307 миллионов человек — столкнулись с голодом.

Согласно опубликованным данным, эта цифра составляет почти половину всего голодающего населения мира в 2024 году. В общей сложности 673 миллиона человек по всему миру страдали от голода в этом году.

Несмотря на эту критическую ситуацию в Африке, доклад ООН показывает, что глобальный уровень голода в 2024 году незначительно снизился до 8,2 процента; в то время как этот показатель составлял около 8,5 процента в 2023 году и около 8,7 процента в 2022 году. В среднем это снижение эквивалентно сокращению на 15 миллионов человек по сравнению с 2023 годом и на 22 миллиона человек по сравнению с 2022 годом.

Напротив, рост голода продолжался в регионах Западной Азии и в большинстве частей Африки; так, в Западной Азии уровень голода достиг 12,7 процента (более 39 миллионов человек).

В докладе добавляется, что, несмотря на это относительное снижение на глобальном уровне, уровень голода по-прежнему выше, чем до пандемии коронавируса. Эксперты объясняют медленный процесс улучшения продовольственной безопасности резким ростом инфляции цен на продукты питания в последние годы.

Согласно прогнозам этого доклада, к 2030 году около 512 миллионов человек в мире будут страдать от хронического недоедания, причем около 60 процентов из этих людей будут проживать только в Африке. Эта статистика представляет собой серьезную проблему на пути к достижению второй цели устойчивого развития ООН (ликвидация голода).

342/