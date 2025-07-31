Улемы Бахрейна: Политика голодания населения Газы – пятно позора на челе человечества

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), 155 улемов и религиозных проповедников Бахрейна выступили с заявлением, в котором говорится, что политика голодания двух миллионов человек в Газе, где перекрыты поставки сухого молока и воды, запрещены продукты питания и медикаменты, а младенцы умирают от голода, а больные от жажды, является позором для человечества и источником стыда для каждого, кто молчал или нормализовал отношения или сотрудничал с сионистским режимом.

Они подчеркнули, что то, что оккупационный режим и его пособники делают в отношении осады и голодания жителей Газы, является полномасштабным военным преступлением, которое с точки зрения шариата является харамом (запретным) и с точки зрения закона является преступлением, и вся исламская умма должна противостоять этому.

В заявлении говорится: «Снятие несправедливой осады Газы и занятие коллективной позиции по отношению к ней является религиозным предписанием и неотложным долгом правительств, народов и исламских организаций. Необходимо открыть проходы, отправить гуманитарные конвои и использовать все политические, медийные и гуманитарные средства для достижения этой цели. В противном случае молчание означает соучастие».

Улемы Бахрейна далее предостерегли от опасностей нормализации отношений с сионистским режимом и подчеркнули шариатскую необходимость немедленного и полного прекращения всех форм этого процесса, включая политические, экономические и безопасные сферы.

Они призвали исламскую умму и народ Бахрейна продолжать поддерживать жителей Газы, выступать против нормализации отношений, бойкотировать товары режима и оказывать любую возможную помощь, будь то политическая, медийная или гуманитарная, для снятия осады и активно участвовать в кампаниях поддержки и помощи.

В заключение, улемы, проповедники и миссионеры были призваны с их минбаров говорить правду, возвышать голос за справедливость и играть свою роль в пробуждении уммы и поддержании духа верности верующим и непричастности к угнетателям. Они подчеркнули, что слово истины само по себе является видом джихада, а молчание в этом отношении считается предательством.

В заявлении далее выражается боль и скорбь по поводу продолжающихся преступлений сионистского режима, описывая эти действия как пример постепенного геноцида и политики преднамеренного голодания. В то время как гуманитарная помощь также запрещена, а мировое сообщество с таинственным и постыдным молчанием наблюдает за постепенной смертью детей и жителей Газы от недоедания, и в то же время Запад, вместо того чтобы поддерживать жертв, защищает палача.