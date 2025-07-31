Сардар Наеини: Враг не знает основных компонентов мощи Ирана

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), бригадный генерал Али Мохаммад Наеини, выступая на церемонии почтения памяти мученика-стража Рамазанали Чубдари и мучеников иранской мощи, заявил, что «сионистский режим начал военное нападение в недавней войне с "собственной выдуманной историей о слабом Иране"», и подчеркнул: «Эта 12-дневная навязанная война сионистского режима и США была войной одного лишь Ирана против всего НАТО».

Он отметил: «Сегодня мы находимся в условиях, когда воспринимаемая и психологическая операция врага является серьезной частью гибридной войны. В этой войне средства массовой информации, писатели и деятели культуры и медиа играют решающую роль. Эта война ведется в различных формах и медиа-форматах. В этой войне нам нужна наступательная расстановка сил. Наша сегодняшняя расстановка не соответствует войне восприятий. В этой недавней военной войне враг потерпел полное поражение, но он продолжает войну в создании нарративов, сегодня именно взгляды и убеждения являются основой формирования социальной жизни человека».

Наеини подчеркнул: «Сегодня тот, кто лучше создает образ и лучше показывает реальность, тот более успешен. Формирование сознания является важнейшим элементом силы общества. Разрушение ментальной личности общества и идентичности нации является самой опасной угрозой, с которой сталкивается общество».

Заместитель по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции заявил: «Огромная часть 12-дневной войны была войной СМИ, психологической и воспринимаемой операцией. В недавней войне мы были в значительной степени успешны в медиа-операциях. Если бы медиа не были успешны, они бы не нацеливались на национальные СМИ и журналистов. В недавней войне враг нацелился на компоненты силы, которыми были научные центры и ученые, военные командиры и оперативные базы, разведывательные и силовые центры, и СМИ, которые были центром повествования».

Он добавил: «Все войны начинаются с какого-либо предлога, но цель войны отличается от того, что говорится. Система господства не может принять независимую и влиятельную региональную державу. Исламская Республика изменила уравнения власти и способы управления. Перед войной они прямо заявили: наша цель - капитуляция Ирана. Верховный лидер сказал: проблема США и сионистского режима с Ираном - это сильный Иран, могущественный народный Иран. Сионистский режим начал военное нападение в недавней войне с "собственной выдуманной историей о слабом Иране". Эта 12-дневная навязанная война сионистского режима и США была войной одного лишь Ирана против всего НАТО».

Он сказал: «Эта война показала, что военный вариант для изменения поведения и капитуляции не только неэффективен, но и делает народ более сплоченным. Эта война принесла много достижений, предположение о слабом Иране потеряло свою актуальность, восприятие оборонной мощи Ирана изменилось, стало ясно, что нападение на Иран дорогостояще, стало ясно, что враг не знает основных компонентов мощи Ирана».

Представитель Корпуса стражей исламской революции напомнил: «Путем убийства командиров был дан решительный и сокрушительный ответ. Ракетные и беспилотные атаки нанесли тяжелый ущерб режиму. Враг потерпел полное поражение в заявленных им целях. Миф о непобедимости вражеской обороны был разрушен. Иранские ракеты сделали всю оккупированную территорию небезопасной. Благодаря креативному планированию воздушно-космических сил КСИР для проведения непрерывных волн ракетных операций, враг постоянно испытывал сирены тревоги, укрытия и бегство. В конечном итоге, с падением устойчивости и отчаяния врага, он сдался и запросил прекращения конфликта».

Он добавил: «Нам совершенно ясно, что недавние заявления лидеров сионистского режима являются продолжением страха перед национальным единством Ирана и мощью иранских ракет. Ответы Ирана в 12-дневной войне нарушили жизнь на небольшой оккупированной территории, дыхание режима было затруднено».

Заместитель по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции заявил: «Мы хорошо осведомлены о ненормальных условиях, психологическом давлении и уровне устойчивости внутри Израиля. Международные наблюдатели, мировое общественное мнение и американские единомышленники рассказали о вашем поражении в дорогостоящей войне без достижений. Враг должен знать, что если он снова посмеет посягнуть на безопасность Ирана и совершит ошибку, мы перекроем им дыхание на оккупированных территориях».

Он добавил: «Трамп до сих пор не смог оправдать перед общественным мнением потери от участия с Израилем в нападении на Иран. Вам лучше сначала расчистить обломки с базы Аль-Удейд, посмотреть, что с вами произошло, а потом бравировать и угрожать. Режим, который из полного отчаяния перед сокрушительными ракетными ударами Ирана через многочисленных посредников добивался прекращения конфликта, теперь нагло угрожает новым нападением. Сионистский режим должен знать, что если он начнет новое нападение на могущественный народный Иран, инициатива по прекращению конфликта будет за нами».

Он подчеркнул: «Мы не позволим сиренам тревоги замолчать на оккупированных территориях, чтобы у вас была возможность выйти из убежищ, вы испытаете бегство и изгнание больше, чем в 12-дневной войне. Лидеры сионистского режима испытали быструю и неожиданную реакцию на ракетные атаки Ирана через несколько часов после нападения и в первый же день войны. Враг должен знать: если агрессия повторится, география ответа и поле битвы могут измениться, реакции станут более сокрушительными».

Представитель Корпуса стражей исламской революции в начале своего выступления также отдал дань уважения всем мученикам 12-дневной навязанной войны сионистского режима и США, командирам, ученым, мученикам, и заявил: «Мученики получают пропитание от своего Господа. Они дают жизнь, честь и силу обществу. Мученики являются наблюдателями, присутствующими и свидетелями. Личность мученика, идеалы и мечты мученика текут в сердце общества. Мученики мощи продемонстрировали мощь и честь Ирана всему миру. Они разрушили все планы и расчеты сионистского и американского врага в 12-дневной навязанной войне».

Наеини отметил: «Мученики и семьи мучеников являются избранными Богом. Мученичество — это божественный выбор. Мученики, прежде чем стать мучениками, достигают такой степени, что удостаиваются милости. Перед мученичеством и в этом мире их действия основаны на расчете. Они не делают ничего, что не угодно Богу. Все их движения имеют божественный оттенок, и в их поведении нет места страстям. Мученик живет как мученик до своего мученичества. Они для нас являются знаками достоинства, доказательства и благодатной жизни».

Он напомнил: «Мученик Салами на конгрессах мучеников говорил: жертвенность семей мучеников выше, чем жертвенность самих мучеников. Когда муджахид становится мучеником, он достигает своей мечты и цели. Но тот, кто теряет своего близкого, жертвует своей мечтой, и это величайшая жертва. Те, кто почитает мучеников и борцов на пути Аллаха, рассказывают о джихаде и мученичестве, проводят конгрессы и поминальные церемонии, передают миру жертвы и голоса угнетения народа Газы».

Он подчеркнул: «Они поддерживают живым дискурс сопротивления. Их награда не меньше, чем у мучеников. Мученик Чубдари был рассказчиком джихада и мученичества, сегодня мы должны рассказать о нем самом. Он был рассказчиком с хорошей репутацией, он был с народом и из народа, его миссией было просвещение. Враг не знает, что если наш доблестный командир культурного фронта станет мучеником, его сыновья и товарищи более мощно продолжат его путь. Первое столкновение 12-летнего сына мученика Чубдари и его прием в доме были настолько воодушевляющими и решительными, что мы не чувствовали отсутствия отца. Эту сформировавшуюся идентичность в иранском обществе враг не может понять своими материальными расчетами».

Заместитель по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции отметил: «Мученик Чубдари, будучи рассказчиком джихада и мученичества на поле медиа-войны, его работа была продолжением поля джихада и мученичества. В некотором смысле, мученик Чубдари был мучеником до своего мученичества. Мученик Чубдари, как и другие мученики на пути Аллаха, был тверд в своих убеждениях, двигался с силой, никогда не колебался в медиа-битве. Величие мученика Чубдари заключалось в том, что когда он выходил на поле, он хорошо понимал ситуацию и никогда не чувствовал себя беспомощным или слабым, или не забывал о своих сильных сторонах».