Иран призывает к полноправному членству Палестины в ООН

Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Ирана при ООН, заявил в среду по местному времени на Международной конференции по Палестине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке:

Полный текст выступления Амира Саида Иравани, посла и постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, на Международной конференции высокого уровня по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации (так называемого) решения о двух государствах выглядит следующим образом:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.

Господин Председатель, уважаемые коллеги,

В течение почти восьмидесяти лет оккупационному режиму на палестинских территориях были предоставлены значительные привилегии. Политика умиротворения не привела к миру и, вместо этого, легитимизировала и укрепила экспансионистскую политику сионистского режима. С 1947 года оккупация и аннексия палестинских территорий и создание незаконных поселений продолжались, и нарушения неотъемлемых прав палестинцев также усилились. Кроме того, сирийские и ливанские территории находятся под оккупацией и постоянной агрессией сионистского режима.

Сектор Газа превращен этим режимом в руины, и тысячи его жителей были зверски убиты. Тем временем этот режим намерен аннексировать Западный берег к ранее оккупированным палестинским территориям. Кроме того, так называемое Авраамское соглашение не принесло никакой добавленной стоимости для мирного урегулирования палестинского вопроса; вместо этого оно лишь поощрило этот режим в укреплении и продолжении его дестабилизирующей политики в Палестине и за ее пределами.

Ни одна из резолюций ООН по палестинскому вопросу не была соблюдена сионистским режимом. В то же время этот режим пользуется безоговорочной поддержкой Соединенных Штатов Америки в Совете Безопасности, и эта страна, применив около пятидесяти вето, защитила его от правосудия и ответственности. Нет сомнений в том, что неограниченный поток оружия в Израиль позволил этому режиму продолжать свои геноцидные действия в Газе и совершать военные преступления в регионе.

Жестокость этого режима, которая противоречит международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций, распространилась на территорию и суверенитет Исламской Республики Иран. В период с 13 по 25 июня 2025 года жизненно важные объекты инфраструктуры Ирана, ученые, мирные жители, включая женщин и детей, и гражданские объекты, а также ядерные объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии, подверглись неспровоцированным атакам со стороны сионистского режима; атакам, которые были совершены при прямом участии Соединенных Штатов Америки.

Господин Председатель, уважаемые коллеги,

Исламская Республика Иран вновь заявляет о своей решительной поддержке палестинского народа в реализации его неотъемлемого права на самоопределение. Иран глубоко верит в сопротивление апартеиду, высокомерному превосходству, иностранному вмешательству и оккупации, стремясь при этом к мирному урегулированию конфликтов и их продвижению. В течение последних двух лет Иран неуклонно призывал к немедленному и безоговорочному прекращению огня в секторе Газа и неоднократно предупреждал международное сообщество о распространении кризиса на другие части региона, если агрессия и преступления сионистского режима будут продолжаться.

Устав предписывает принцип самоопределения и возлагает на Организацию Объединенных Наций обязанность уважать право каждого народа свободно выбирать свою судьбу. Основываясь на этом убеждении, Исламская Республика Иран вновь подтверждает свою принципиальную позицию о том, что прочный мир и безопасность в регионе будут достигнуты только путем создания независимого и суверенного палестинского государства; государства, основанного на истинной воле его коренных жителей, независимо от их религии и вероисповедания, будь то мусульмане, евреи или христиане, и путем проведения свободного и всеобъемлющего референдума. На этом основании Исламская Республика Иран зарегистрировала свое предложение о проведении всеобщего референдума среди палестинского народа для определения будущего их страны в качестве наиболее демократического пути урегулирования палестинского вопроса в документе S/2019/862.

Господин Председатель,

Нет сомнений в том, что то, чего палестинцы достигли на политической арене до сих пор, является результатом крови и жертв палестинского народа в их священном сопротивлении на своей земле против сионистского режима и его сторонников. Благодаря этим жертвам и крови тысяч невинных палестинцев, которые были убиты этим режимом за последние почти два года, безрезультатные попытки исключить палестинский вопрос из международной повестки дня полностью провалились.

Господин Председатель,

Исламская Республика Иран твердо убеждена, что любая реальная инициатива по реализации неотъемлемых прав палестинского народа должна основываться на следующих фундаментальных принципах:

Во-первых, справедливый и прочный мир в Палестине станет возможным только через полное осуществление неотъемлемого права палестинского народа на самоопределение и полное прекращение оккупации, апартеида и всех форм колониального господства. Возрождение провалившихся и дискредитировавших себя формул приведет лишь к легитимизации агрессии и закреплению несправедливости. Мир должен основываться на реалистичном и демократическом подходе. Любое решение, лишенное этих характеристик, обречено на провал. Иран готов взять на себя ответственность по поддержке этого справедливого подхода.

Во-вторых, должно быть немедленно и безоговорочно прекращено огонь. Полный, беспрепятственный и постоянный гуманитарный доступ в Газу и на все оккупированные палестинские территории должен быть немедленно обеспечен. Это прекращение огня должно привести к постоянному прекращению огня, которое будет включать восстановление Газы с полным соблюдением прав палестинского народа.

В-третьих, любое принудительное перемещение, будь то из так называемых «безопасных зон», буферных зон, или любые попытки переселения или принудительного расселения палестинцев в других местах или третьих странах, должны быть решительно отвергнуты. Эти незаконные планы представляют собой грубое нарушение международного права и не должны быть нормализованы ни под каким предлогом.

В-четвертых, полноправное членство Палестины в ООН должно быть приоритетом. Совет Безопасности, согласно статье 4 Устава Организации Объединенных Наций, обязан рекомендовать членство Палестины. Эта запоздалая рекомендация соблюдает принципы, изложенные в Уставе, и отражает решительную волю международного сообщества, выраженную в резолюциях Генеральной Ассамблеи. Нельзя допустить, чтобы этот процесс был заблокирован из-за ограниченных интересов одного члена. Генеральная Ассамблея, как наиболее представительный орган Организации Объединенных Наций, должна сыграть свою надлежащую роль в этом вопросе.

В-пятых, оккупационный режим должен быть привлечен к полной ответственности за систематические и широкомасштабные нарушения международного гуманитарного права и международного права прав человека, включая военные преступления, геноцид, этнические чистки, продолжающуюся незаконную оккупацию и его политику апартеида. Никакая иммунитет или освобождение не должны покрывать эти грубые нарушения. Учитывая продолжающееся пренебрежение этим режимом Уставом и резолюциями Организации Объединенных Наций, целостность и авторитет этой организации должны быть защищены путем применения целенаправленных санкций и приостановления его членства в ООН.

Любые попытки нормализации отношений с оккупационным режимом Израиля, пока этот режим продолжает незаконную оккупацию и совершает преступления, являются предательством международного права и справедливости. Такие действия подрывают региональный и международный мир и безопасность, придают необоснованную легитимность преступным действиям этого режима и делают его более безрассудным в совершении дальнейших грубых нарушений международного права.

Мы хотим устойчивого решения и предупреждаем, что никакое решение, основанное на несправедливости, апартеиде и неравенстве, не будет устойчивым.