Аракчи: Если агрессия повторится, мы ответим более решительно, и скрыть это будет невозможно

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), после оскорбления президента США Дональда Трампа в адрес министра иностранных дел Исламской Республики Иран после интервью с американским каналом Fox News, Сейед Аббас Аракчи в послании отреагировал на угрозы американских чиновников и подчеркнул, что если агрессия повторится, мы покажем более решительный и не подлежащий цензуре ответ, который уже невозможно будет скрыть.

Сейед Аббас Аракчи написал в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter): Иран, страна с богатой культурой и семитысячелетней цивилизацией, никогда не ответит на язык угроз и запугивания. Иранцы никогда не склоняли головы перед иностранцами и отвечают только уважением.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран добавил: Иран точно знает, что произошло с нами и с нашими врагами во время недавней американо-израильской агрессии, включая степень ударов, которые до сих пор подвергаются цензуре. Если эта агрессия повторится, мы, без сомнения, ответим более решительно; ответом, который уже невозможно будет скрыть.

Он заявил: Более миллиона иранцев нуждаются в медицинских радиоизотопах, которые производятся Тегеранским исследовательским реактором; реактором, который был построен США и работает на 20-процентном обогащенном уране. Иран также нуждается в обогащении для обеспечения топливом своих развивающихся ядерных реакторов.

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран отметил: Ни один здравомыслящий человек не готов отказаться от плодов огромных инвестиций в свои отечественные и мирные технологии, которые связаны со спасением человеческих жизней, только ради желания иностранных угнетателей.

Аракчи подчеркнул: Недавняя незаконная бомбардировка иранских ядерных объектов доказала то, что мы всегда говорили, что нет «военного решения». Если есть опасения по поводу возможного отклонения нашей ядерной программы к немирным целям, военный вариант показал свою неэффективность, но, возможно, сработает переговорное решение.

Он уточнил: Все должны знать, что мы, иранцы, не покупали нашу мирную ядерную программу; скорее, мы создали ее своим потом, слезами и кровью. Технологии и ноу-хау, которых достигла наша талантливая и удивительная рабочая сила, не могут быть уничтожены бомбардировками. Да, наши объекты по обогащению сильно пострадали, но наша решимость и воля — нет.