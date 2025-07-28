Обама призывает остановить голод в Газе

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (ABNA), Барак Обама в этот понедельник призвал к немедленным действиям по предотвращению предотвратимого голода в Газе.

Бывший президент США Барак Обама написал в социальной сети X (ранее Twitter): «Устойчивое решение кризиса в Газе должно включать возвращение всех заложников (израильских заключенных) и прекращение израильских военных операций, а также немедленную необходимость действий по предотвращению катастрофической гибели невинных людей от предотвратимого голода».

Далее он написал: «Помощь должна быть разрешена для доставки народу Газы. Нет никакого оправдания для того, чтобы лишать гражданские семьи в Газе еды и воды».

Следует отметить, что Агентство ООН по оказанию помощи и организации работ для палестинских беженцев (БАПОР) объявило, что каждый пятый ребенок в Газе страдает от недоедания. В то же время число погибших от голода продолжает расти, и поступают сообщения о смерти все большего числа детей от голода, так что число детей, ставших жертвами голода, превысило 100 человек.